Anne kørte i Netto efter chips - endte med at standse voldelig spritbilist

Hun undrer sig over chaufførens kørsel og ser, at han er ved at parkere lastbilen, men hun tænker ikke mere over det og går ind for at købe de få varer, hun skal have.

Mens Anne Birgitte Schilling står i kø ved kassen, kommer lastbilchaufføren gående ind i butikken. Det viser sig senere, at der er tale om en 30-årig rumæner.

- Han virker sådan lidt tosseglad og kommer ind med et stort fjoget grin. Da han går ned ad den første gang, råber han “hello my friend”. Han virker som en meget frembrusende fyr, men jeg tænker, at han bare skal have fat i en medarbejder, fortæller hun.