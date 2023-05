Antallet af storkeæg er ikke set så højt siden 1980'erne

2023 tegner til at blive et rigtig godt år for de danske storke. 12 par storke har indtil videre fundet sammen - de syv af dem bor i Sønderjylland. Ifølge formand for storkene.dk Jess Frederiksen, skal vi tilbage til 1980'erne for at se et lignende antal, siger han til Ritzau. Der er æg eller unger i 10 ud af 12 reder, og i øjeblikket har storkene travlt med at indsamle føde til ungerne.