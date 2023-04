Arkitekttegnet hus i skov solgt efter usædvanlig budkrig

Ejendomsmægler og salgschef Kristina Schlømer kalder sagen for usædvanlig overfor JydskeVestkysten, da der ikke er offentliggjort nogle billeder inde fra villaen. Det skyldes, at den tidligere ejer levede af at tage billeder af natur og dyr i området, så der derfor er fyldt med kameraudstyr indenfor.



Solgt efter budkrig

Der har været regulær budkrig på boligen, som nu, få uger efter at den blev sat til salg, er blevet solgt.

- Der har været rigtig mange interesserede, og vi har modtaget syv konkrete bud - flere over prisen, og så har flere indikeret, at de ville afgive et bud omkring prisen eller under, men der har jeg måtte fortælle, at det ikke ville blive aktuelt, så de ikke brugte en masse energi på at komme med deres endelige bud, fortæller Kristina Schlømer til JydskeVestkysten.



Ifølge salgsopslaget er boligen opført i tre forskudte plan og opvarmes primært med jordvarme, mens vandforsyningen sker fra egen boring.

Se de flotte omgivelser, ejendommen ligger i, lige her: