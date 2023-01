Dermed er det atter muligt at tilgå sin netbank via linket på forsiden.

Bankdata, der leverer it-løsninger til en række banker, blev tirsdag udsat for et overbelastningsangreb.



Angrebet har betydet, at syv bankers hjemmesider har været umulige at tilgå for kunderne i en periode tirsdag.

Kort efter klokken 13 blev det dog muligt at få adgang til bankernes hjemmesider igen.