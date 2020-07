Beiers advokat: Vi vil frifindes for åger og grov udnyttelse

Advokat Anders Nemeth skal forsvare Kurt BeierTransport A/S i den straffesag, som anklagemyndigheden har rejst tiltale mod selskabet og tre nuværende og tidligere ledende personer i virksomheden for "åger af særligt grov beskaffenhed".

Anklagemyndigheden vil kræve både fængselstraf og konfiskation af økonomisk udbytte.

Ingen fra Kurt Beier Transport A/S har ønsket at udtale sig - men henviser til advokat Anders Nemeth, der afviser alle anklager:

- Påstanden fra vores side under den kommende sag er frifindelse. Anklagemyndigheden har dybest set rejst tiltale for åger mod en dansk virksomhed for ikke at køre med danske mindstelønninger i virksomhedens udenlandske datterselskab. Hvis det er strafbart, særligt i en situation hvor man til fulde har levet op til mindstelønskravet i det relevante land, vil mange danske virksomheder få et problem, siger Anders Nemeth til TV SYD.

Han er forsvarer for selskabet Kurt Beier transport A/S og en af de tre tiltalte personer i sagen.

Advokat Anders Nemeth skal forsvare Kurt BeierTransport A/S. Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Anklagen kommer efter en længere tids efterforskning af sagen. Den begyndte i oktober 2018, og hvor Syd- og Sønderjyllands Politi modtog en anmeldelse fra Center Mod Menneskehandel om, at udenlandske chauffører fra primært Filippinerne og Sri Lanka boede og levede under meget usle forhold på transportfirmaets adresse i Padborg.

Chaufførerne boede sammen i barakker og containere eller lastbiler med begrænset adgang til toiletter og køkkenfaciliteter. Anklagen går også på, at de mange chauffører heller ikke havde adgang til lægehjælp eller har været omfattet af sygeforsikringer.