Bekymring over lukningstruet vinterherberg

Hun fortæller, at hun vil gå til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i håbet om, at ministeriet kan finde nogle penge, så herberget kan se en fremtid for sig.

Socialdemokratiets Birgitte Vind er dog mere påpasselig med at ville lægge politisk pres på ministeren og ministeriet.

- Jeg synes, at det er en alvorlig problematik, som vi bliver nødt til at forholde os til. Vi skal have set på situationen på det konkrete herberg, men vi skal også have undersøgt, om det er tilfældet helt generelt. Derefter må vi se, om det giver anledninger til justeringer, men det er for tidligt at sige endnu, siger Birgitte Vind.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse inden artiklen udgivelse.