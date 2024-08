Bestyrelsesformand for IBC vil hjælpe elever bedst muligt

- Vi sidder ikke og klapper i hænderne over situationen, men vi er glade for at kunne hjælpe til. Vi har påtaget os opgaven og vi løser den selvfølgelig, fortæller bestyrelsesformanden, Ole Kjær til TV SYD.

Ifølge bestyrelsesformanden er det for tidligt at sige om kursisterne kan forvente at fortsætte i samme bygninger, og om medarbejdere kan fortsætte.

- Vi kommer til at arbejde videre med, hvilke elever vi har med at gøre og hvordan de kan hjælpes bedst muligt. Det skal være sådan, at dem der har tilmeldt sig en uddannelse, rent faktisk får tilbudt den uddannelse, siger Ole Kjær.

Også borgmesteren i Haderslev Kommune, Mads Skau (V), ser fremad efter uddannelserne kan overtages af IBC.

- Vi er klar til at få det bedste mulige ud af det. Så jeg håber, at vi på tværs af kommuner får et godt samarbejde om uddannelserne i fremtiden, siger Mads Skau.