Bilglade unge og politi er uenige om bøderegn ved optog

Formålet med optoget var at gøre op med den vrangopfattelse af dem som bøller og vanvidsbilister, som bilentusiasterne selv mener, at de oplever fra politiet, medierne og mange borgere.

Demonstrationen har været planlagt og aftalt med politiet i lang tid, og Henriette Skovbjerg Pedersen mente selv, at hun op til begivenheden i går har været i god dialog med politiet.

Den opfattelse har hun ikke længere.

Arrangør: Politiet går i små sko

- Det er ikke det vi har oplevet lørdag, og det giver en negativ stemning fra vores side af, siger hun.

Henriette Skovbjerg Pedersen mener også, at politiet har gået i "for små sko" og peger blandt andet på, at der er blevet givet bøder ud, for at have Wunderbaums hængende i forruden.

I en skriftlig kommentar søndag til TV SYD afviser Syd- og Sønderjyllands Politi "at have optaget en rapport på baggrund af, at en bilist havde et Wunderbaum i forruden eller lignende".

Politiet: Ingen fripas til demonstration

I forbindelse med opstart af demonstrationen fra Superdæk i Hammelev var politiet ganske rigtigt til stede, men der blev ikke skrevet nogen rapporter.

Det skete først på et kontrolpunkt på Vestvejen v/ Ingo-tankstationen i Aabenraa, hvor køretøjer, hvor det skønnedes, at de ikke overholdt færdselsloven, blev kontrolleret af en bilinspektør.

- I denne sammenhæng har vi ikke skelet til, om bilerne deltog i en demonstration eller ej. Vi har både før og efter demonstrationen haft en god dialog med demonstrationsledelsen/anmelderen. Men denne dialog indebærer dog ikke, at deltagerne har en form for fripas til at overtræde lovgivningen, hedder det i politiets skriftlige kommentar.