Bjarne og Anette hjælper deres ukrainske medarbejder: Kørte hele natten for at hente familie hjem

Der var kort fra tanke til handling, da Bjarne og Anette Jessens ukrainske medarbejder havde brug for hjælp.

Fredag lejede de en minibus og kørte til den polsk-ukrainske grænse for at hente medarbejderens familie hjem til Danmark.

- De havde brug for os. Deres land er i krig og familien havde krig lige udenfor vinduet. Så det var vi egentlig aldrig i tvivl om, siger Anette Jessen.

Medarbejderen hedder Sergej Kropuva og arbejder til daglig på Bjarne og Anette Jessens griseproduktion ved Rødekro. Hans kone, to børn og svigerforældre var i Ukraine, da Rusland invaderede landet. Men med hjælp fra sine arbejdsgivere lykkes det Sergej Kropuva at få familien til Danmark.

- Jeg siger mange tak for hjælpen til mine chefer Bjarne og Anette for at have hjulpet min familie, siger han.