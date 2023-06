Blindhed holder ikke Nadia tilbage: - Jeg vil ud at cykle med min søn

Det handler ikke kun om at få inkorporeret mere motion i hverdagen. For Nadia handler det også om at kunne give sin søn Elliot nogle oplevelser.

- I nogle sammenhænge kan det være svært at give min søn samme oplevelser, som andre børn med seende forældre får, så det betyder meget for mig, som synshandikappet, at jeg kan give min søn nogle ture på tandem, siger Nadia Laura Elisabeth Pedersen.

Sammen med en ledsager kan Nadia Laura Elisabeth Pedersen komme ud i det blå med sin søn.

Nadia Laura Elisabeth Pedersen har været blind i 18 år grundet en medfødt øjensygdom.