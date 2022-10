Bliver kaldt et levn fra fortiden eller genbruges fra tidligere år - valgplakaten gentænkes flere steder

Sociale medier og høje priser

Begge folketingskandidater mener, at det er vigtigt at gøre opmærksom på sig selv i en valgkamp, hvor de begge ønsker stemmer fra vælgere i deres valgkreds.

For Karina Lorentzen har hun derfor været på loftet og hente de gamle plakater, vaskete og tørret dem af. På plakaten står der, at det er genbrug.

- Valgplakaterne koster meget. Så jeg genbruger for at spare nogle penge, men også, fordi det er godt for klimaet, siger SF'eren og fortæller, at valgplakaterne koster 30 kroner per stykket at trykke, og at hun derfor kun har fået en lille portion nye leveret.