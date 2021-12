BMW beslaglagt efter vanvidskørsel - ejer og passager forsøgte at flygte fra politiet til fods

Patruljen målte efterfølgende hastigheden til 110 kilometer i timen på Koldingvej, hvor bilen havde kurs mod Gabøl-krydset, hvor føreren valgte at køre venstre om i rundkørslen.

Bilisten fortsatte til Aabenraa, hvor han igen kørte venstre om et helleanlæg på Løgumklostervej og ind i et villakvarter, hvor bilen stoppede. Her forsøgte føreren og en passager at stikke af til fods.