Bolderslev kåret til Årets Landsby 2024

Borgerne i den sønderjyske by Bolderslev blev lørdag formiddag overrasket med nyheden om, at de er kåret til Årets Landsby 2024 i Aabenraa Kommune.

Det blev afsløret for de fremmødte til generalforsamlingen i Bolderslev Fritidscenter.

Det skriver Aabenraa Kommune i en pressemeddelelse.

Det er Bolderslev Lokalråd, som står bag nomineringen.

- Det er et kæmpe skulderklap til alle de frivillige, som har været med til at udvikle Bolderslev over de sidste mange år, siger formanden for Bolderslev Lokalråd, Henning Frisk

Bolderslev blev også kåret til Årets Landsby af Aabenraa Kommune i 2015. Med titlen som Årets Landsby følger 10.000 kroner, som skal komme det lokale fællesskab til gode.