Bonny og Clyde hæver niveauet i et skuffende storke-år

I ren eufori havde storkeeksperter armene højt hævet over hovedet i begyndelsen af maj måned.

Årsagen til glæden var, at et stort antal storke havde slået sig ned i Danmark for at yngle. Hen over sommeren er armene dog så småt kommet ned igen, da resultaterne af storkenes anstrengelser er udeblevet.

- Jeg var meget optimistisk tilbage i slutningen af april måned, da vi kunne se nye storkepar slå sig ned i blandt andet Sønderjylland. Her var der udsigt til hele tre storkepar, hvilket ville være en fremgang på to par i forhold til 2019. Derfor var jeg på det tidspunkt meget fortrøstningsfuld, siger Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk.

Korthuset faldt sammen

Men som det så ofte er, når man flyver højt, kan man risikere at falde dybt. Det var præcis, hvad der skete i midten af maj måned. Først med tabet af Tommy i Smedager, mens Annika rugede på deres æg.

De nye urutinerede storkepar skal lige lære at finde melodien og tålmodigheden. Vi ser ofte, at unge storkepar totalt kikser i deres første yngleforsøg. Mogens Lange Petersen, storkeekspert, Storkene.dk

Derefter udviklede det sig på sensationelt vis i Smedager, da et nyt ungt storkepar overtog reden fra Annika.

Faldet fortsætte, da storkeparret i Toftlund pludselig forsvandt fra reden, og da storkeparret i Broderup syd for Smedager forlod deres ene æg midt i rugningen.

- Dermed faldt hele korthuset så at sige sammen på meget kort tid, siger storkeeksperten Mogens Lange Petersen.

Forventet antal unger i 2020 Smedager 1 Gundsølille 2 Bækmarksbro 3 Enslev 0 Ganløse 0 Broderup 0

Helt normalt at kikse i første forsøg

Selvom Mogens Lange Petersen er skuffet over resultatet i 2020, er han dog lyst på fremtiden. Da der i år har været tale om unge førstegangsynglende storke, er det nemlig helt normalt, at de fjumrer gevaldigt i det.

- De nye urutinerede storkepar skal lige lære at finde melodien og tålmodigheden. Vi ser ofte, at unge storkepar totalt kikser i deres første yngleforsøg. Det nye unge storkepar i Smedager lader ofte deres enlige unge alene i mange timer uden hverken vådt eller tørt. Det sker kun fordi de er unge, forklarer storkeeksperten.

Han mener, at fremgangen i år med stor sikkerhed vil bide sig fast, og når nogle af dette års unge storkepar kommer tilbage til foråret, vil de være langt bedre rustet til at få succes og dermed få unger på vingerne.