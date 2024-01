Borgere står uden vand i Løjt Kirkeby

Vandværket forventer, at vandet vender retur til borger om et par timer, efter de har været uden vand siden klokken 11.

Bruddet er sket ved, at der i forbindelse med en kloakseparering blev gravet for meget jord væk ved røret, som resulterede i, at røret gik fra hinanden.

- Der er gravet for meget ud, og der er ikke blevet sikret godt nok. I den størrelsesorden, de har arbejdet med her, så er det nogle voldsomme kræfter, der er på spil. Man skal derfor være meget påpasselig, fortæller formand for Løjt Kirkeby Vandværk Michael Mørk-Jensen.