Borgmester bakker op om øget grænseindsats

Aabenraa kommune har i dag et incidenstal på 105,7 pr. 100.000 indbygger, hvilket er det sjettehøjeste i Danmark. I går torsdag lød incidenstallet på 73, og da var håbet, at man kunne være en del af en eventuel genåbning.

- Vores tal er jo samlet set steget, og derfor er tanken om en øget grænsekontrol positiv. Men den skulle jo have været med baggrund i, at vi selv havde lave incidenstal, så vi stod klar til at være en del af en eventuel genåbning af samfundet, forklarer han.

Tror ikke på problemer

Borgmesteren har rundt regnet 140 ansatte i sin kommune og 3.500 arbejdende folk, der dagligt kommer fra Tyskland og ind i Aabenraa Kommune. Men han tror ikke, at grænselukningen kommer til at skabe problemer for dem.

- I og med at vi har Padborg åbent, så synes jeg, at for vores grænsependlere kommer der ikke de store ændringer nu, siger han.