Borgmester glad for afviklingen af Royal Run

Det tør kommunens borgmester, Jan Riber Jakobsen (K), godt kalde det.



- Det er gået til ug med kryds og slange. Alt klappede. Det var lige den dag, som vi havde håbet på, siger Jan Riber Jakobsen.

Borgmesteren løb One Mile-distancen - eller Music Mile, som den hed i Aabenraa - og det gik godt.

- Jeg havde valgt at stoppe op for at tage nogle billeder og opleve musikken på undervejs. Jeg nåede det hele og kom i mål før kronprinsen, og på den måde nåede jeg mit mål om at nå målstregen før ham, siger borgmesteren.