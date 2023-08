Og selvom borgmester i Aabenraa Kommune før har udtalt sig kristik om den midlertidige grænsekontrol, møder denne skærpelse ikke den samme modstand.

- Det er jo en vurdering, der er lavet af PET og Justitsministeriet, så det er noget, de fleste af os har forståelse for. Det tænker jeg også, de 6000, der dagligt pendler ind i Aabenraa kommune, har forståelse for, understreger Jan Riber Jakobsen (C), der er borgmester i Aabenraa Kommune.