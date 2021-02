Borgmesterhåb: Dramaserie trækker måske turister til

I Aabenraa Kommune har man sat næsen op efter en øget interesse for øerne.

- Nu er de bygninger, der var derovre, som var skimmelsvampbefængte, fjernet. Okseøerne ligger umiddelbart i nærheden af Gendarmstien, og det betyder, at vi har store forventninger til, at det her bliver til et sted, hvor turister har lyst til at opholde sig. Der er et shelter derovre nu. Og så håber vi på, at vi over tid også kan få nogle faste bygninger derovre igen, siger Thomas Andresen.