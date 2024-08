Børn på julemærkehjem får 32 spritnye rulleskøjter

Julemærkehjem har fået et legat på 23.340 kroner til at købe nye rulleskøjter til hjemmets børn. Uden legater er den slags fornøjelser ikke muligt.

Spritnye knæbeskyttere, håndledsbeskyttere og 32 inliners er blevet budt varmt velkommen af børnene på julemærkehjemmet. - Børnene blev glade. Det er altid spændende, når der kommer noget nyt, fortæller Jesper Lildholdt, der er forstander på Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund øst for Kruså.

Julemærkehjemmet Fjordmark Fjordmark er det ældste af de fem nuværende julemærkehjem i Danmark. Der går årligt 150 børn på Fjordmark, som lige nu har otte måneders ventetid på et ophold. Julemærkehjemmet ligger i en gammel villa med adgang til grønne områder og udsigt ned over Flensborg Fjord. Hjemmet har egen idrætshal og faciliteter til udendørs leg og motion. Der er plads til 30 børn i alderen 7 til 14 år. Børnene er delt op i tre hold á ti og bor på værelser med plads til fire børn. Et ophold varer 10 uger, hvor børnene lever og går i skole på hjemmet i hverdagene og er hjemme hos familien i weekenderne. Fold ud

Rulleskøjter er en populær aktivitet på julemærkehjemmet, og med hjemmets mange udendørs fliser er rulleskøjter oplagt som både leg og motion.

Rulleskøjter som motionsform Rulleskøjter fungerer som cardio-træning, og man kan forbrænde op til 426 kalorier på én enkelt time, hvis man vel og mærke ligger kræfter i eller kører op ad bakke. Denne træningsform tæller som et alternativ til en løbetur. Især hvis man døjer med sine knæ, kan rulleskøjter være en fordel. Her får man nemlig ikke de samme "stød" gennem knæ, fødder og hofter, som man gør ved løb. På rulleskøjter kan man godt få pulsen op og forbedre sin kondition, og samtidig styrke musklerne i ben og baller. Kilde: fitnessshoppen.dk Fold ud

Sådan er de gamle rulleskøjter blevet brugt i mange år. Efter tyve år havde de efterhånden aftjent deres værnepligt og var blevet så slidte, at de ikke duede mere. - Vi bruger rulleskøjter rigtig meget, fordi det er en alternativ måde at lege og bevæge sig på. Det er heller ikke alle børn, der har lært det hjemmefra, så det er en fornøjelse at kunne tilbyde dem den oplevelse her, siger Jesper Lildholdt.

Det havde ikke været muligt uden legatet på 23.340 kroner fra I.P. Nielsen Fonden til at købe nye rulleskøjter. Royalt legat Julemærket Fjordmark er én af 16 foreninger, der torsdag fik overrakt et legat fra I.P. Nielsen Fonden. En fond, der støtter børn og unge i Sønderjylland med pædagogisk udvikling.

Om I.P. Nielsen Fonden I.P. Nielsen Fonden støtter ideelle formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland. Fonden er opkaldt efter den sønderjyske socialdemokrat Jens Peter Nielsen (1873-1953). Han oprettede en række feriehjem for sønderjyske børn med daværende kronprinsesse Ingrid som protektor. Den nuværende fond er oprettet i 2007 som en fortsættelse af den tidligere fond I.P. Nielsen-Hjemmene for sønderjyske børn, der blev oprettet i 1971. Fold ud

Legaterne blev overrakt af prinsesse Benedikte ved en officiel ceremoni torsdag i Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten.

For forstanderen vækker modtagelsen af legatet både glæde over at kunne give børnene gode oplevelser i hverdagen og stolthed over at blive betænkt. - Legatet er også en blåstempling af, at andre end os selv synes, at vores arbejde på julemærkehjemmene er meningsfyldt. Man støtter jo kun noget, man bakker op om, siger Jesper Lildholdt.

Kirstine Sofie Hermann har kun prøvet få gange før at stå på rulleskøjter, så hun er i gang med at lære det. Foto: Jeppe Frost Kyvsgaard, TV SYD

Legatet har julemærkehjemmet selv søgt for netop at købe nye rulleskøjter til børnene. Allerede i juni fik Fjordmark besked om, at de havde fået legatet. Og så var der ingen tid at spilde. - Da vi fik at vide, vi havde fået legatet, var det bare med at få dem købt, så vi kunne få dem i brug her i sommeren, fortæller forstanderen.

Før de nye rulleskøjter kom til, gjaldt det om at være den hurtigste til at få fingrene i de bedste par. Men nu er alle rulleskøjter lige gode, og alle børn kan nu være med til at stå på rulleskøjter. Alle størrelser er nemlig nu repræsenteret til børnenes forskellige længde fødder. Afhængig af legater I.P. Nielsen Fonden er langt fra det eneste legat julemærkehjemmet har søgt. De søger alt, hvad de kan komme i nærheden af, for kun 2,7 procent af hjemmenes indtægter kommer fra staten. - Vi er dybt afhængige af legater og indsamlinger fra fonde, firmaer og private for at vores daglige drift hænger sammen. Vi skal selv finde pengene til alt, hvad vi foretager os, forklarer forstanderen.

De 32 nye inliners er købt i forskellige størrelser og også flere par i samme størrelser, så alle børnene kan få fornøjelse af dem. Foto: Jeppe Frost Kyvsgaard, TV SYD