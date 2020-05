Brugsuddeler: - Bliv ved med at handle lokalt efter grænseåbning

Martin Brønd er uddeler i Super Brugsen Tinglev, og han har haft god grund til at smile lidt ekstra under coronakrisen. For der har nemlig været godt gang i salget i butikken.

Under coronakrisen har Martin Brønd oplevet en stigning i omsætningen på 25 til 30 procent, efter at Tyskland lukkede sin grænse til Danmark d. 16. marts.

Men når Tyskland åbner sin grænse til Danmark d. 15. juni, håber Martin Brønd, at folk vil blive ved med at købe varer hos ham, frem for at køre over grænsen, ligesom de har gjort det under coronakrisen.

Men han er bange for, at det ikke vil ske.

- Der sker jo nok det, at folk falder tilbage i den gamle vane med at køre sydpå og handle. Jeg håber selvfølgelig at mange af dem, der er kommet i min butik, vil blive hængende hos os og gøre deres fremtidige handler her.

Ifølge Martin Brønd kommer folk og køber ind færre gange, men til gengæld køber de større ind, når de så er i butikken. Han har forståelse for, at grænserne må åbne, men det bliver svært at sige farvel til den øgede omsætning.

Hele samfundet skal jo hænge sammen. Men som købmand er det jo et tab for os, at folk finder andre græsgange. Martin Brønd, uddeler, Super Brugsen Tinglev

Super Brugsen i Tinglev er ikke det eneste sted, hvor grænselukningen har ført til et øget salg. Salling Group, der blandt andet ejer Bilka og Føtex, har rapporteret om en stigning i omsætning i de grænsenære butikker i Sønderjylland.

De Samvirkende Købmænd: - Handl lokalt

Hos De Samvirkende Købmænd håber man, at tendensen til at handle lokalt vil fortsætte.

- Vores håb er, at det er gået op for forbrugerne, hvor vigtigt det er at fastholde en lokal dagligvareforsyning. Og så håber vi, at der i kølvandet på krisen kommer en større loyalitet i forhold til det at handle lokalt, siger administrerende direktør i De Samvirkende Købmænd, John Wagner.

John Wagner er administrerende direktør i De Samvirkende Købmænd. Han mener, at salget i de grænsenære dagligvarebutikker er et godt eksempel på, at vi bør sætte momsen ned på fødevarer. Foto: TV SYD

Han mener, at det øgede salg i de grænsenære dagligvarebutikker er med til at understrege, at grænsebutikkerne i Tyskland tager handlen fra butikkerne på den danske side af grænsen. Derfor vil han også gerne have sat momsen på fødevarer ned.

- Vi tror, at det øgede salg vil fortsætte i en vis periode. Men vi frygter, at når vi får normale tilstande igen, så trækker de lavere afgifter syd for grænsen, og så vil vi se et nyt grænsehandelsproblem, siger John Wagner til TV SYD.