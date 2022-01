Bulgarsk kvinde ville snige sig over grænsen

En 45-årig bulgarsk kvinde er ved Retten i Sønderborg idømt et års fængsel samt udvisning med et indrejseforbud på seks år for at overtræde et tidligere meddelt indrejseforbud.



Kvinden var den 7. december 2021 passager i en tysk bil, der blev taget ud til stikprøvevis indrejsekontrol ved Kruså Grænseovergang.

I forbindelse med kontrollen stod det klart, at kvinden i 2016 blev idømt fire måneders fængsel ved Retten i Roskilde samt udvist med et indrejseforbud i seks år.

Den 45-årige kvinde blev derefter anholdt og har været varetægtsfængslet frem til dommen.

Kvinden har under sagen nægtet sig skyldig og tog betænkningstid i forhold til anke af dommen.