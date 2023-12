Butikskæde er ikke bekymret for pant endnu

I en mail til TV SYD skriver Lars Mose Iversen, der er administrerende direktør i Fleggaard:



"Det er et forslag, som i givet fald skal implementeres i 2029, altså om mere end fem år. Vi afventer den nærmere beskrivelse af forslaget, om det overhovedet bliver vedtaget i Europa-Parlamentet. Inden vi forholder os til, hvad det betyder for vores celler. Det er med andre ord vigtigt at understrege, at forslaget langtfra er vedtaget endnu, og dermed kan man fortsat købe pant fri dåser i grænsehandel."

Forslaget er en del af et kommende emballagedirektiv.

EU’s ministerråd skal nu forhandle med Europa-Parlamentet om en endelig aftale.