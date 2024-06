By hylder bysbarn i et helt år

Franciska Clausen er i dag blevet et stort anerkendt navn i kunstnerkredse. Men i hendes fødeby er der stadig for mange, der ikke kender hendes betydning.

Det skal en række arrangementer og et helt nyt museum ændre på.

Håbet er, at Franciska Clausen bliver et aktiv for Aabenraa, som kan trække masser af turister til i fremtiden.

Vi har ikke været gode nok til at anerkende Franciska Clausen, mens hun var her. Det vil vi gøre noget ved i 2024, siger Signe Bekker Dihman (S), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune.

Franciska Clausen døde i 1987 i en alder af 86 år.