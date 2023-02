Byggeri til millioner skal redde Aabenraa fra oversvømmelse

Lige nu støber og bygger de et helt særligt byggeri på havnen i Aabenraa.

Det er en kombineret pumpe- og slusestation, der skal være med til at sikre byen mod fremtidige oversvømmelser som følge af, at den lavtliggende Mølleå går over sine bredder.

Byen blev allerede i 2011 udpeget som et særligt risikoområde for oversvømmelser. Siden da har flere projekter været i gang, og nu er man ved at gøre et af de helt store færdigt på havnen.

- Det er et byggeri, som vi i kommunen har ønsket os i mange år. Det er en kombineret sluse mod havvandsstigning og en pumpe, der skal pumpe vand ud fra den store centrale å i byen, siger Barbara Frenzel, der er afdelingschef for Byg, Natur og Miljø i kommunen.