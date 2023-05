Bypark er kun midlertidig - tusinder af borgere i protest over byggeri

Formanden for udvalget for plan, teknik og landdistrikter i Aabenraa Kommune fortæller, at scenarierne bare var skitser, som der ikke var noget konkret i, og at der florerer mange rygter og misforståelser omkring projektet.

- Det er kun skitser. Ingen havde set, at det var så smukt et område og det åbner så flot op for vores gågade, og det skal vi forsøge at bevare, mener Dorte Soll (S), mens hun fastholder, at der skal bygges på grunden.