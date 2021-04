Byttehandel giver plads til brintanlæg: - Ingen bliver generet af røg fra en skorsten

Placeringen af anlægget vil ikke genere naboerne, mener Ulrik Nielsen.

- Naboerne, der tidligere har haft Enstedværket tæt på, vil ikke blive generet af os. Der kommer ikke til at komme røg ud af skorsten, når vi er klar til at benytte et nyt brintanlæg, siger den salgsansvarlige og tilføjer, hvorfor netop det tidligere Enstedværk var ideelt for virksomheden:

- Infrastrukturen ved Enstedværket er på plads og det samme er lokalplanerne, så vi skal ikke ud at ansøge om at bygge et brintanlæg, som vi skulle, hvis vi havde valgt en tom placering. Kablerne ligger allerede klar til os, siger Ulrik Nielsen.