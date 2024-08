Campingpladser bløder overnatninger, men her satte de rekord

Af Julie Rasmussen Udgivet 20. aug

Esbjerg Kommune foreslår en sammenlægning af folkeskolerne i Bramming i deres spareplaner. Det har skabt stor utilfredshed blandt byens borgere, derfor demonstrere de.

For en uge siden tjekkede en Aula besked ind hos Mads Møller Jensen. I beskeden stod der, at Nordre Skole og Bakkevejens Skole i Bramming er i betragtning til at blive lagt sammen til én skole med to afdelinger. For Mads Møller Jensen, der er far til to børn på Nordre Skole, var det en tung besked at få. - Jeg fik decideret ondt i maven over beskeden, fortæller faren.

På grund af en besparelse på fem millioner kroner på skoleområdet har forvaltningen foreslået at lægge de to skoler sammen. Samtidig vil forvaltningen lukke Egekratskolen i Grimstrup og sende de elever til den sammenlagte skole i Bramming. I Bramming vil man dele børnene i en afdeling for de små og en for de store. - Jeg er bange for, at en sammenlægning kan have en negativ indvirkning på både børnene og byen, siger Mads Møller Jensen. Demonstration Forslaget om besparelsen fik Mads Møller Jensen op af stolen med det samme. Der gik ikke længe før han havde sat gang i at få arrangeret en demonstration, der skal vise politikerne, at borgerne i Bramming ikke er tilfredse med forslaget. - Det er første gang, at jeg gør sådan noget. Jeg følte, at jeg blev nødt til at gøre et eller andet, siger Mads Møller Jensen.

Borgerne er blandt andet utilfreds med forslaget om at slå to skoler sammen. Foto: Martin Littau Herlevsen, TV SYD

Tirsdag aften samles der ifølge arrangøren mellem 200 til 300 borgere fra Bramming foran Nordre Skole for at vise, at byen er imod sammenlægningen af skolerne. - Politikerne skal forstå, at vi i Bramming ikke vil finde os i det her, siger Mads Møller Jensen.

Elevprognose for skolerne Bakkevejens Skole 2026/2027 - 408 elever 2030/2031 - 469 elever 2036/37 - 483 elever Nordre Skole 2026/2027 - 521 elever 2030/2031 - 601 elever 2036/2037 - 643 elever Kilde: Esbjerg Kommune Fold ud

En skolefabrik En af de ting byens borgere frygter er, at én stor skole vil skræmme tilflyttere væk, for byen er i rivende udvikling med nye tilflyttere og erhvervsdrivende. - Det bliver en skolefabrik. Klasserne bliver fyldt helt op, sparet på lærerne og det giver færre lærere til børnene. Det giver børnene en svær start i livet, siger Mads Møller Jensen. Det bliver én ledelse til skolen og de samme velkendte matrikler. Er det ikke godt nok? - Det vil betyde, at der på den ene skole er de 11-årige, der er de ældste elever. De egner sig ikke til at være rollemodeller for de yngre. Det tror jeg ikke er sundt.

Demonstranterne har lavet forskellige skilte for at vise deres utilfredshed. Foto: Martin Littau Herlevsen, TV SYD

- Samtidig presser man stadig elever ind fra Egekratskolen. Fyldte klasser, store årgange og så bliver det umuligt med fritidsordningen, siger Mads Møller Jensen.

De tre skoler Nordre Skole - 519 elever i skoleåret 23/24. Skolen har 0. til 9. klasse. Bakkevejens Skole - 416 elever i skoleåret 23/24. Skolen har 0. til 9. klasse. Egekratskolen - 71 elever i skoleåret 23/24. Skolen har 0. til 6. klasse. Kilde: Esbjerg Kommune Fold ud

Dialog med skolerne Demonstrationen kommer til at foregå ude foran Nordre Skole, hvor der bliver holdt et møde mellem skolebestyrelserne, lokalrådet, skolechefen og direktøren for Børn & Kultur. Til mødet bliver der snakket om, hvad en sammenlægning vil betyde. - Det handler lige nu om et forberedende arbejde fra forvaltningen, hvor vi i forliget har besluttet, at forvaltningen skal sikre en dialog med de skoler, der kan komme i betragtning og det er de i gang med, siger Diana Mose Olsen, der er udvalgsformand i Børne- og Skoleudvalget i Esbjerg Kommune. Formanden og de andre politiker holder sig ude af den første del af processen, så fagpersonerne, forældre og skolerne kan komme til orde. - Det er en anderledes, men fin proces, hvor der kan blive diskuteret ulemper og fordele ved spareplanerne, siger Diana Mose Olsen.

Diana Mose Olsen (SF) og de andre politikere holder sig ude af første del af processen i spareplanerne. Foto: TV SYD

Lydhøre politikere Ulla Koman-Mejer (S), der også sidder i Børne- og Skoleudvalget, har meldt sin ankomst til aftenens demonstration. - Vi ønsker ikke, at skolerne skal lægges sammen, men det kan være at skolerne kan spare et sted. Har I vendt hver en sten i forhold til at finde en løsning? - Nej, det har vi ikke endnu. Vi er meget lydhøre. Det er derfor der er dialogmøder. Vi står i saksen, for vi skal spare et sted, men vi vil gerne spare på noget intelligent, siger Ulla Koman-Mejer.

Mads Møller Jensen er én af de utilfredse forælder, der er mødt op til demonstrationen. Foto: Martin Littau Herlevsen