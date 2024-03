Certificeringsfirma ændrer procedurer efter kritisk sag

Det var nemlig dem, der den 7. juni 2023 sendte en e-mail til Aabenraa Kommune, der gjorde opmærksom på, at der kunne være problemer med et helt nyt byggeri i byen med seks lejligheder.

Kort efter blev beboerne evakueret - noget som de var i flere måneder, og sagen har fået virksomheden til at ændre deres procedurer.

- Vi har også lært noget af forløbet. Certificeringsbekendtgørelsen anviser ikke, hvad myndighederne skal gøre i den konkrete situation. Vi er derfor blevet mere opmærksomme på, hvordan vi kan hjælpe kommunen uden at gå på kompromis med vores rolle som certificeringsorgan, siger Lars Bennedsen, administrerende direktør for Dancert.



Dancerts opgave er at certificerer og kontrollerer de statikere, der i sidste ende skal undersøge alt byggeri af en vis størrelse for eksempelvis at se, om det nu også bliver stående, når det blæser.

Og det var netop sådan en kontrol af kontrollanterne, der førte til brevet til kommunen.

Det kan du læse mere om i nedenstående artikel.