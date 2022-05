Chefjordemoder om ny aftale: - Det er et vigtigt, men lille skridt på vejen

Dertil kommer også de praktiske udfordringer.

- Det er ikke udelukkende positivt, at de fødende nu får mulighed for et længere ophold, for vi kommer i pladsproblemer med at have tilstrækkeligt med sengepladser og rum, siger hun.

Hjemmebesøg gør en forskel

Retten til hjemmebesøg efter fødslen, mener chefjordemoderen derimod, er en god prioritet i aftalen.

- Vi har ikke haft mulighed for at give alle et hjemmebesøg efter fødslen, så det er vi glade for at skulle i fremtiden, for der kan vi hjælpe de nybagte forældre i ro og mag i hjemmet, og det er dejligt, for mange er glade for ikke at skulle ud og køre med den lille, siger hun.