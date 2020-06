Christina fra Sydslesvig føler sig pæredansk, men kan ikke blive dansk statsborger

Ikke det eneste tilfælde

Christina Jacobsen er ikke den eneste sydslesviger, der har fået afslag med samme begrundelse.

Jens A. Christiansen, der er generalsekretær for Sydslesvigsk Forening kender også problematikken. Han har tidligere været i kontakt med Folketingets Sydslesvigudvalg for at få reglerne ændret.

- Det er helt urimeligt, at bare fordi man i en kort periode ikke er medlem af en mindretals- forening, så kan man ikke blive dansk statsboger. Det afgørende må være, at man har fuld dansk skolegang og dermed er en integreret del af mindretallet. Jens A. Christiansen, generalsekretær, Sydslesvigsk Forening

Flyt tilbage til Tyskland og bliv dansk statsborger

Christina Jacobsen håber, at hendes sag nu kan være med til, at der igen bliver set på den indfødtretsaftale, der gælder for dansksindede sydslesvigere, der bor i Danmark.

For som det er nu, kan hun ikke blive dansk statsborger, så længe hun bor i Kollund

Men det paradoksale er, at hvis hun i stedet vælger at flytte over på den tyske side af Flensborg Fjord, gælder der andre regler for dansksindede sydslesvigere.

Og her har Christina Jacobsen, med sin danske afstamning, sin danske skolegang og sit mangeårige ophold i Danmark, ingen problemer med at opfylde de krav som Udlændinge- og Integrationsministeriet stiller.

Og så kan Christina Jacobsen godt blive dansk statsborger.