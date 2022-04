Connie gjorde det - andet storkeæg ligger nu i reden

Mulighed for tidligste unge nogensinde

Sidste år lagde Connie det første æg den 9. april. I år skete det samme en uge tidligere, nemlig lørdag den 2. april.

Storkeekspert Mogens Lange fra Storkene.dk fortalte i weekenden, at 2. april er det tidligste nogensinde, der er lagt et æg i reden i Smedager. Det åbner mulighed for den tidligste unge i redens historie.

- Vi kan forvente den første storkeunge den 5. maj. Det er det tidligste nogensinde i reden i Smedager, hvis det sker, siger han.

Følg storkene i Smedager