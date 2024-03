Danmarks bedste romkugle er fra Aabenraa

- Det er meget overvældende. Vi ved ikke helt, hvilket ben vi skal stå på. Vi er meget glade, siger en tydeligt overvældet Jens Nyeman Grønnebæk, ejer af Nyeman´s bageri.

Da TV SYD fanger ham lige efter kåringen er han dog ikke i tvivl om, hvad det blandt andet kommer til at betyde.

- Vi får rigtig travlt, og så satser vi da på at få en økonomisk fortjeneste og masse omtale, så det får stor betydning, siger han.

Titlen bliver således i det syd- og sønderjyske. De sidste to år har titlen nemlig tilhørt Seest Bageri, som blev blandt de ni bedste i år.

- Jeg er glad og stolt over, at vi var blandt de ni bedste, og så er jeg glad for, at en af mine kollegaer bærer titlen videre. Vi kender hinanden godt og kan erfaringsudveksle og gøre brug af hinanden, siger ejer Claus Toft Hansen fra Seest Bageri.



Claus Toft Hansen har allerede givet erfaringer videre til den nye kollega.



- Han har været så venlig at stikke et A4-papir i hånden på mig med tips og tricks, så vi ved, hvordan vi skal forholde os til at vinde. Der står blandt andet noget om, hvor meget vi skal forvente at producere, siger ejer af Nyeman´s bageri Jens Nyeman Grønnebæk.