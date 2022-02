Dansk festival udvider til flere byer i Sydjylland

Sidste år forsøgte CPH:DOX, der er en dokumentarfilmfestival, for første gang at lave en række minifestivaler i ni forskellige danske kommuner, de var ifølge organisationens leder, Niklas Engstrøm, så stor en succes, at man i år har valgt at udvide satsningen til i alt 20 kommuner, hvoraf de fire ligger i Syd- og Sønderjylland, skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Minifestivalerne finder sted i Kolding, Vejle, Sønderborg og Aabenraa.