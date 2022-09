Danske storkeunger overrasker igen i år

Signalerne fra GPS'ene giver dagligt nøjagtig besked om, hvor storkene befinder sig i verden. Og her har folkene hos Storkene.dk kunnet konstatere, at storkeungen Findus, der er klækket i 2021 i Broderupreden, at den har skiftet trækrute. Sidste år fløj den til en losseplads nær Madrid for at overvintre. Men ikke i år.

- Det har overrasket os, at den i år er taget mod øst og ikke mod vest. Den er nu i Afrika. Det forventede vi ikke. Men det er det spændende med GPS-storkene, da vi hele tiden bliver klogere på, hvad de rent faktisk gør, siger Mogens Lange fra storkeforeningen.