De fandt drømmearbejdet på en af landets mindste beboede øer

Det første møde kan være fyldt med store følelser. Måske særligt hvis du har glædet dig siden 2008.

Hun har ventet på det her øjeblik i 16 år. Om bare nogle få timer står hun midt i det. På en måde føles disse sidste timer længere, end de 16 år der gået forud for denne dag. Den største musikturne i historien er endelig nået til Hamborg. Og hun har fået billet. Hun skal se Taylor Swift i levende, dansende, syngende live.

Med sin billet får Alice Aruna Trans i tre en halv time adgang til en eksklusiv, magisk verden. Den er fyldt med funklende rhinsten i alle regnbuens farver, næstekærlighed i uendelige mængder og knaldrød læbestift. Og så er hun er med til at skrive musikhistorie. - Det er meget mere end bare musik. Det er lidt en verden for sig, fortæller Alice.

Det er svært at sige Taylor Swift, uden at sige rød læbestift. De to hører unægtelig sammen. Foto: Sari Vangbæk Thyssen, TV SYD

Video: Helena Christensen Bendixen

110 timer senere Men før Alice kan tage på eventyr ind i Taylor Swifts magiske verden, skal hun lige være klædt rigtigt på. Disse koncerter er så store, at de bogstavligt talt kan måles på richterskalaen. Når de rammer de forskellige værtsbyer, følger der ofte så stor en økonomisk genvist med, at fænomenet har fået sit eget navn. 'Swiftonomics'. Så intet er overladt til tilfældighederne. Slet ikke tøjet. Outfittet er nøje udvalgt, planlagt og sirligt produceret. - Min veninde har brugt mere end 110 timer på at lave det til mig. Hun begyndte i april, siger Alice, mens hun beundrer de tusinde røde og sorte rhinsten. De selvfølgelig alle sat på enkeltvis og i hånden.

Dragten, som Alice skal have på til koncerten, er håndlavet af hendes gode veninde. Foto: Sari Vangbæk Thyssen, TV SYD

Alice Aruna Trans skal alene til koncerten i Hamborg, men på grund af det stærke fællesskab blandt Taylor Swifts fans, er hun ikke nervøs. Foto: Sari Vangbæk Thyssen, TV SYD

Der er flere traditioner forbundet med at skulle opleve miss Swift. En af dem er, at de mange swifties klæder sig ud som Taylor Swift selv. En swiftie er for resten en person, som er fan af Taylor Swift. Her tager de udgangspunkt i forskellige tidspunkter i hendes karriere. Såkaldte 'eras'. Det er ofte et af Taylor Swifts 11 studiealbums, som er kilde til inspirationen. - Der var kun VIP-billetter tilbage, da jeg kom ind, og jeg tænkte, at det er det eller ingenting. Jeg ville bare have en billet. Jeg har sparet op i hundrede år, siger Alice. Dragten, som Alice skal have på, er inspireret af et outfit, som sangeren selv optræder i under selve koncerterne, når hun synger sangene fra albummet 'reputation' fra 2017.

At være eller ikke være swiftie Hvis man ikke rigtig er med på Swift-bølgen, kan det måske være en smule svært forstå, hvorfor der er så meget postyr omkring den 34-årige, amerikanske sangerinde. - Hun er en powerwoman. Hun er en af de kvinder, som jeg ser allermest op til. Hun er ikke bange for at vise, hvem hun er, forklarer Alice. Man kan skrive langt og længe om Taylor Swift og hendes bedrifter, men det har vi ikke tid til. Hvis der lige skal nævnes et par stykker, så har hun vundet 14 grammys, i 2023 var hun den mest streamede artist på musiktjenesterne Spotify og Apple Music, og så er hun den første og eneste kvinde, der er blevet udråbt som årets mest indflydelsesrige person af Times Magazine to gange.

Taylor Swift ses her under hendes koncert på San Siro Stadium i Milano den 13. juli 2024. Foto: Rossella Papetti/EPA/Ritzau Scanpix

Nå ja, og så er hun selvfølgelig lige nu aktuel med musikturnéen The Eras Tour, der med sine 152 shows og 4,1 million solgte billetter verden over, er den mest indtjenende musikturne i verdenshistorien. - Hun er blevet et fænomen, mere end at hun er en popstjerne. Jeg har ikke oplevet, nogen musiker opnå det niveau af berømmelse i min levetid. Det minder lidt om den mani, som vi har oplevet i fortiden med The Beatles, forklarer Sofie Aukdal, der er forfatter til bogen 'Taylor Swift: Mastermind'.

Man skal aldrig gå ned på glimmer. Slet ikke når man skal til koncert med Taylor Swift. Foto: Sari Vangbæk Thyssen, TV SYD

En stor glitrende familie - Det føles lidt som noget større. Det er bare så meget glæde og kærlighed i det. Det er et meget opløftende fællesskab, uanset hvem man er, eller hvordan man ser ud, lyder det fra den 31-årige swiftie fra Haderslev. Her taler hun om det store fællesskab, man bliver den del af, når man er swiftie. En stor, glitrende familie. Og det er blandt andet den familie, som har stået bag Taylor Swift i tykt og tyndt gennem hele hendes 15-16 år lange karriere.

En stor tradition blandt swifties er venskabsarmbåndene. Her bytter koncertgæsterne de hjemmelavede armbånd på kryds og tværs. På armbåndene står der ofte navne på sange eller måske specifik lyrik. Foto: Sari Vangbæk Thyssen, TV SYD

- De har et fællesskab i den kærlighed, der er til Taylor Swift. Alle synes, at hun er utrolig likeable. Hun er den der 'girl next door', som man kan se sig selv være veninder med eller som kunne være din storesøster, fortæller Sofie Aukdal. - Man kan sammenligne det med folk, der køber et årskort til stadium eller flyver til Tyskland for at se en landsklamp. Det handler om kærlighed til et fælles idol, understreger Taylor Swift-eksperten. Kender du det? - Jeg går ikke i terapi. Jeg lytter til Taylor Swift. Hendes musik er healende. Mange af de ting, vi som mennesker går igennem, har hun også været igennem. Det kan være breakups eller hårde perioder i ens liv. Det sætter hun ord på i sin musik, fortæller Alice.

Der er vist ingen tvivl om, at Alice Aruna Trans har glædet sig længe til tirsdag den 23. juli. Foto: Sari Vangbæk Thyssen, TV SYD

Der er mange sange, som Alice glæder sig til at høre live. Men der er dog en, hun glæder sig mere til at høre end andre. Det er sangen 'All Too Well'. Og helst i den lange 10-minutters version. - Hvis jeg nogensinde har skullet noget svært eller angstprovokerende som en jobsamtale, så har jeg altid lyttet til hendes musik. Det har givet mig en form og ro og en følelse af ikke at være alene Taylor Swifts musik udforsker flere forskellige genrer. Herunder blandt andet pop, indiepop og country. Det er dog især hendes lyrik, der tryllebinder de mange millioner fans. - Der er mange, som kan spejle sig i hendes sange, og at finde et fællesskab, hvor man kan dyrke det, er vildt trygt og værdifuldt at have som fan, forklarer Sofie Aukdal.