Den er i vinkel - Hummel bygger gigantlager tæt på grænsen

- Det glæder mig rigtig meget, at vi er nået i hus med at tiltrække en stærk køber til en del af den grund, som vi strategisk har købt og arbejdet med i et godt stykke tid. Hummel bliver en del af det erhvervsområde, hvor vi allerede sidste år solgte en datacentergrund. Grundene ligger lige ved motorvejen E45, hvilket er en attraktiv placering, siger Aabenraas borgmester Thomas Andresen, (V).

Hummel vil bygge et automatiseret lager- og distributionscenter, der skal håndtere forsendelser til mere end 30 lande.

Det skal stå klar i 2022, hvorefter Hummel får samlet sit nordeuropæiske lager under et tag. Hidtil har Hummel haft lager to steder umiddelbart syd for grænsen.

Hummel har været et brand i Danmark siden 1973 og ejes af erhvervsmanden og iværksætteren Christian Stadil. I 2019 havde Hummel en omsætning på næsten 1, 4 milliarder kroner.