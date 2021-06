Depechen er nået i mål: Åbnes først om 99 år

Thomas Andresen, formand for Folkehjem Aabenraa og formanden for præsidiet for Genforeningen, modtog depechen.

- Det er med meget stor stolthed og ansvar, at vi på Folkehjem Aabenraa modtager dette stykke Danmarkshistorie, og vi vil sørge for, at den får en flot placering her, så I en dag kan komme forbi og fortælle, at den har I båret frem, siger han i en pressemeddelelse.

Regionsrådsformanden Stephanie Lose holdte også tale ved afslutningen:

- Jeg håber, at når dette stykke Danmarkshistorie åbnes om 99 år, at de vil tænke over, hvor meget den her stafet har betydet for os alle sammen, og hvordan I med bevægelse og motion har skabt et enormt fællesskab båret på frivillighed i samarbejde med DGI Sønderjylland, siger hun.