Der er 100 dage til Royal Run - Tobias markerede det med en løbetur

Og skulle du om 14 dage forsøge dig med undskyldningen om, at nu er der altså ikke noget at gøre mere, så tager du faktisk stadig fejl.

For når pop-up-ruten bliver 'taget ned' i Aabenraa, så bliver den sat op i Rødekro - og sådan rykker den fra by til by helt frem til den store løbedag.

Med andre ord - der er ingen undskyldninger. Du kan sagtens nå at få løbet inden den store dag.

Royal Run skal give bevægelsesglæde

Royal Run er ad flere omgange blevet omtalt som 'verdens største løb for førstegangsløbere', og i 2019 var det faktisk en tredjedel af alle de tilmeldte, der var førstegangsløbere.

Altså er Royal Run for alle og enhver, og det skulle dagens markering også afspejle.

- Det er fedt at markere og at starte. Alle kan komme og være en del af vores fællesskab, for bevægelse er sjovt, og bevægelse er for alle, siger Britta Daugaard, der er projektleder for Royal Run Aabenraa.

At bevægelse er sjovt, kan Tobias Hoff i hvert fald skrive under på, på trods af at han kommer drivvåd over målstregen.

- Det er dejligt, når man kommer tilbage. Det er en god følelse, siger han.

Royal Run løber af stablen i Aabenraa, mandag den 29. maj.