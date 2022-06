Det blev til 466 sigtelser i forbindelse med Danmarks Hurtigste Bil-arrangement i weekenden

101 sager om fejl og mangler

Udover fartmålingerne blev 461 biler undersøgt for at kontrollere, om de overholdt reglerne i Færdselsloven.

Her blev der konstateret 101 sager med fejl og mangler, 50 biler blev kaldt til syn, 17 nummerplader blev inddraget og fire køretøjer beslaglagt.

To af bilerne blev beslaglagt på grund af konstruktive ændringer på bilen, som betyder at der er lavet ændringer, der enten er farlige eller til gene for andre mennesker. En bil blev beslaglagt på grund af vanvidskørsel og den fjerde fordi føreren kørte i frakendelsestiden for tredje gang.

- Når det handler om fejl og mangler ved køretøjerne, så giver vi en bøde for at overtræde færdselsloven, og i mange tilfælde bliver bilen efterfølgende indkaldt til syn, så man kan tjekke, om der er rettet op på fejlene. Derudover har vi mulighed for at beslaglægge en bil, hvis vi har begrundet mistanke om, at der er lavet ulovlige ændringer og vi har brug for at sikre bilen for at få fastlagt, om der er tale om en overtrædelse af Færdselsloven. I alle tilfælde handler det om at øge færdselssikkerheden for både bilejere og alle andre, siger Knud Reinholdt.