Det handler ikke om berøringer, men om magten der frarøves

Før krisemødet i folketingsgruppen havde Lotte Rod ikke sat navn på, hvem der havde krænket hende, fordi hun ønskede, at det skulle handle om kulturen og ikke enkeltpersoner. Men på mødet, hvor partileder Morten Østergaard forklarede, at han ikke var inhabil i Lotte Rods sag, blev det for meget for Aabenraa-politikeren. Hun blev nødt til i overført betydning at fjerne den hånd, der dækkede over sandhederne, og sige, at det var løgn.

- Morten løj over for gruppen ved at sige, at han ikke var inhabil i sagen, og dermed satte han mig i en situation, hvor jeg enten kunne vælge at dække over det, eller sige det, som det var. Og der valgte jeg så at sige fra, for det er ikke i orden at lyve over for folketingsgruppen, siger Lotte Rod.

Dermed kom det frem, at det var Morten Østergaard, der havde taget på hende dengang, hvor hun var 26 år og helt nyt folketingsmedlem for Radikale Venstre.