Dødelig fiskesygdom rammer endnu et dambrug

Et sønderjysk dambrug med 400.000 regnbueørreder er smittet med fiskesygdommen IHN.



Fødevarestyrelsen erklærede tirsdag udbrud af sygdommen i dambruget. Det er det andet udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der i sidste uge blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby ved Hedensted.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Sidste uges udbrud var desværre ikke et isoleret tilfælde, og det er ulykkeligt, at endnu et dambrug er smittet med IHN. Vi gør nu, hvad vi kan, for at hindre yderligere smittespredning, siger souschef i Fødevarestyrelsen Tim Petersen.

Restriktioner for lystfiskere

Dambruget med de 400.000 regnbueørreder ligger syd for Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune, og virksomheden er nu under offentligt tilsyn, hvilket indebærer, at fisk, produkter eller udstyr ikke må flyttes til eller fra dambruget.

Fødevarestyrelsen er ved at afklare, hvad der skal ske med fiskene. Desuden opretter Fødevarestyrelsen en beskyttelseszone i afvandingsområdet, altså åer og vandløb, der er forbundet med dambruget.

Dambrugsvirksomheder i zonen kommer under offentligt tilsyn, og i zonen gælder særlige restriktioner for lystfiskere, der blandt andet skal desinficere deres udstyr efter brug, hvis de fisker i området.