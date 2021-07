Doiing - skræmt storkeunge brugte tre forsøg på at lande igen

Når den letter igen

Han vurderer, at der er udsigt til, at storken måske letter igen en af de kommende dage og måske tager den sin bror med. Omvendt kan det også være, at tirsdagens oplevelse var så dramatisk, at den lige skal fordøje det hele og derfor bliver på reden, inden den igen springer ud på sine åbne vinger.

Mogens Lange ser frem til, at den anden storkeunge også letter. Den har nemlig monteret en gps, så den kan følges på sin færd.

Ifølge storkeeksperten går der endnu en måned, før storkene helt forlader reden i Smedager og flyver til varmere himmelstrøg.