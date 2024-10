DSB tester rekordlangt tog i stationsby

To 18-årige mænd fængslet efter knivstik

De to mænd sigtes for grov vold og er begge blevet varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger i forbindelse med et knivstikkeri, der fandt sted natten til søndag i Haderslev.

Begge mænd nægter sig dog skyldige. Den ene har kæret kendelsen om fængsling til landsretten.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Knivoverfaldet fandt sted på Nørregade tidligt søndag morgen. Her blev en 22-årig mand tildelt to knivstik og kørt til behandling. Han er uden for livsfare.

Godt en times tid senere anholdt politiet i alt seks personer i alderen 15 til 18 år. Men senere samme dag blev de løsladt igen.

Politiet ledte dog efter to mere.

- Vi har yderligere to i kikkerten, som vi leder efter. Vi efterforsker intenst, sagde politikommissær Jesper Lynge mandag til JydskeVestkysten.