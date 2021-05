Du kan lige nå at stemme: Hvad skal den tyske hunstork hedde?

1.036 forslag fra seerne

Rigtig mange af TV SYDs seere har sendt os deres bud på en godt navn til den tyske stork. Hannelore, Nummerpigen eller Scoretøsen er blot nogle af de 1.036 bud, der er strømmet ind til redaktionen fra både mails og Instagram.

Mange navneforslag tager udgangspunkt i den tyske kansler Angela Merkel. Ud over hendes rigtige navn er der også kommet adskillige opfordringer til at kalde hunstorken for Mutti, som den tyske kansler også benævnes.

Også Connie er populært hos seerne, primært fordi det ligger så tæt op ad Bonnie, som hunstorken i reden hed sidste år.

Fordi hunstorken uofficielt blev kaldt Beverly i en rede i byen Bevern i den tyske delstat Niedersachsen, hvor den boede sidste år, foreslår en del seere, at det navn skal fortsætte.

Så nu er de tre mest populære forslag udvalgt. Vi trækker lod om to storkekrus blandt de deltagere, der kommer med den bedste begrundelse for vindernavnet.