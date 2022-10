Efter 30 år siger Løjt farvel til glad brugsuddeler

Et gammelt ordsprog lyder, at det kræver en hel landsby at opdrage et barn.

Alle spiller en rolle. Alle bidrager med lidt.

Læreren uddanner, lokalbetjenten hjælper med at udpege lovlighedens smalle stil, præsten sikrer åndelighed. Og så er der brugsuddeleren.

I den sønderjyske by Løjt Kirkeby er brugsuddeleren noget helt særligt.

Ove Nielsen har opdraget byens unge, talt med byens ældre og sat et smil på byens læber i 30 år.