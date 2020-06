16 børn evakueret fra legeland

Der blev ikke taget nogen chancer, da en anmeldelse om brand i et legeland i Kruså løb ind til vagtcentralen. Et større slukningstog blev sendt afsted til legelandet på Flensborgvej i Kruså.

16 børn blev evakueret fra stedet på grund af røgudvikling, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

I følge butikchef Sanne Frees, Ny Form, kan der være op til 150 børn og forældre i Legelandet.

- Der var lidt røg i Legelandet med vi fik hurtigt børn og deres forældre ud, siger Sanne Frees til TV SYD.

Brand for anden gang

Det viste sig dog, at røgen ikke kom fra en brand, men stammede fra tagarbejde på stedet.

- Vi havde også en en lille brand i ved tagarbejde for et par år siden, siger Sanne Frees, der nu må bruge dagen på at gøre rent i legelandet.

Butikken Ny Form, der ligger sammen med legelandet, er åben igen og blev ikke påvirket af røgen, men legelandet åbner først onsdag.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er ingen personer kommet noget til i forbindelse med røgudviklingen.

- Børnene blev undersøgt af ambulancepersonalet, fortæller butikchef Sanne Frees.

Politiet er nu i gang med en undersøgelse på stedet.

TV SYD har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Syd- og Sønderjyllands Politi.