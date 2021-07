Efterlyst kvinde fundet i god behold

Artiklen er opdateret med informationen om, at kvinden nu er fundet i god behold.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser en 68-årig dement kvinde fra Rødekro. Hun er set i området omkring Rugmarken i Rødekro klokken 16 lørdag eftermiddag.



- Hun er ikke så godt gående, men hun kan være nået langt, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Karsten Høy.

Kvinden beskrives som værende asiatisk af udseende og 160 centimeter høj. Hun er sidst set iført en lysegrøn jakke og gående med en rød indkøbskurv.

- Hun har tidligere været forsvundet, og her blev hun fundet omkring Hjordkær syv kilometer syd for Rødekro, siger Karsten Høy.

Lørdag aften meddeler politiet, at det har modtaget flere henvendelser fra borgere, der har set kvinden gående langs Hærvejen syd for Rødekro i en sydlig retning.

Syd- og Sønderjyllands Politi har flere hundepatruljer ude for at lede efter kvinden og opfordrer borgere til at undersøge deres skure, carporte og lignende og ringe 114, hvis de ser hende.