Efterlyste Dennis Tingskov er fundet død

Opfordring til borgere

Dennis Tingskov forlod sin bopæl på et opholdssted i Tinglev. For to uger siden formodede politiet, at den savnede kunne være søgt mod Aabenraa.

Derfor lyder opfordringen også fra Karsten Høy:

- Vi vil meget gerne høre fra borgere, der kunne have set vedkommende, så vi kan komme nærmere, hvor vi skal lede, siger han.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet med at finde Dennis Tingskov, kan politiet kontaktes på 114.