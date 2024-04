Lasse Ovesen skrev kort efter sejren en besked til sin medarbejder og ønskede hende tillykke med sejren. Og selvom Helene Frank inden længe vender tilbage til virkeligheden, vil hun få muligheden for at lave koncerter, hvis det er noget, som hun ønsker.

- Jeg ved, at hun stadig har i sinde at være efterskolelærer, og det er vi glade for, men der skal også være plads til at synge ved siden af. Der skal være pladser til det hele, og så må vi finde en form, hvor det kan lade sig gøre.

